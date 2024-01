Кой е Валерий Залужний - човекът стратегия във войната срещу Русия?

Фалшива новина за уволнението на командира на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужний се разпространи скорострелно в социалните мрежи и предизвика много коментари.

Кой обаче е генерал Залужний и защо неговата личност е толкова важна?

Коментатори и анализатори приписват на Залужний цялостната стратегия на Украйна във войната, като някои твърдят, че в бъдеще тя ще бъде изучавана от военните историци. Именно командирът на сухопътните войски има основна заслуга за успешната отбрана на Киев в първите дни на войната, за успешните контраофанзиви през есента на 2022 г. в Херсон и Харков и за продължаващата офанзива през 2023 и 2024 г.

Валерий Фьодорович Залужний е роден на 8 юли 1973 г. в Новоград-Волински, сега Звяхел, който тогава е бил военен гарнизон, а баща му е служил като съветски военен.

Той следва, донякъде неохотно, стъпките на семейството си - казва, че когато е бил малък, амбицията му е била да стане комик. Вместо това в началото на 90-те години постъпва в Одеския институт за сухопътни войски, който завършва с отличие през 1997 г. и това е началото на невероятната му кариера.

Залужний е част от онова поколение офицери, които, виждайки армията по времето на СССР през погледа на баща си, осъзнава, че съвременните въоръжени сили трябва да се отърсят от старата съветска военна догма, която се основава на твърдо и тежко вземане на решения отгоре, и да заприлича повече на модела на НАТО, където офицерът трябва да бъде първо лидер, а не просто командир. През следващите 17 години Валерий Залужний се издига от първоначалната му роля на командир на взвод.

Войната в Украйна

За пръв път Залужний става известен като заместник-командир на силите, които се сражават срещу сепаратистите в Източна Украйна, подкрепяни от руската армия, след анексирането на Крим от Москва през 2014 г. Именно тук разработените от него теории за ефективно командване са подложени на истинска проверка.

Главнокомандващият на украинската армия е отстранен?

През декември 2022 г. Залужний заяви в интервю за Economist: "За нас, за военните, войната започна през 2014 г. През 2014 г. нямах никаква представа какво всъщност представлява войната. Бях прочел много книги, бях завършил всички академии със златен медал, разбирах всичко теоретично, но не разбирах какво наистина означава война".

След като се представя добре по време на бойните действия на Източния фронт, Залужний преминава през още един период на обучение на командни и щабни офицери, включително учения и инструктаж със силите на НАТО, при това неколкократно. Кулминацията на този период е, когато през 2020 г. завършва Академията на Националния университет „Острох“ с магистърска степен и дипломна работа, която сравнява украинските и американските военни структури.

За Залужний дипломната му работа е нещо повече от академично упражнение. Проучванията му и опитът му по време на боевете в Донбас се превръщат в основа на собствената му доктрина за това как той и хората около него трябва да упражняват лидерство и командване.

Войната в Донбас оформи идеята му за създаване на гъвкава структура в украинските въоръжени сили, виждайки как се водят войни в съвременността“, казва Марина Мирон, научен сътрудник в катедрата по отбранителни изследвания на Кралския колеж в Лондон, цитиран от БТВ.

"Започвайки от 2014 г., той се зае да промени начина, по който украинските военни развиват лидери. Той обучи поредица от командири под негово ръководство, които отразяват неговия лидерски стил. Те помогнаха за обучението на армията да бъде много по-гъвкава и много по-западна, като наистина развиха младшите лидери, сержантите, лейтенантите и капитаните, за да бъдат много по-иновативни, да решават проблеми, много различни от старите съветски армии. Армията, която се сражаваше с руснаците през 2014 г., е много различна от армията, която се изправи срещу руснаците през 2022 г.", допълва Райс.

Според списание TIME на 27 юли 2021 г. Залужний пиел бира на рождения ден на съпругата си, когато излязъл навън, за да говори по телефона. Той бил шокиран да чуе гласа на Володимир Зеленски, който две години преди това станал президент на Украйна, и му съобщил, че е назначен за командир на въоръжените сили на страната.

Генерал Залужний става толкова популярен, че и съюзниците, и противниците на президента Зеленски смятат, че той може да се превърне в политическа заплаха. Този страх се подсилва от неочакваната безмилостност, която главният командир проявява след като поема властта, уволнявайки общо десет генерали като „неподходящи за работа“ през първите няколко месеца на войната.

