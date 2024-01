Военни котки: Нов съюзник на Украйна в борбата срещу Русия

Войните се водят от войници с помощта на куршуми, снаряди и ракети, но също така и с идеи и пропаганда, което обяснява защо котките се превърнаха в най-новия фронт в Украйна, пише европейската редакция на Politico.

Социалните медии в Украйна са пълни със снимки и видеа на котки, които показват как те помагат на войниците като животни за емоционална подкрепа, привличат дарения за армията с пухкавата си миловидност, а също така се борят с нашественици - в този случай с мишките.

Русия отвръща на удара, като хуманизира своите нахлуващи войници - често използвани в атаките на "месната вълна" срещу украинските позиции и обвинявани в жестокости срещу цивилни - като ги показва със собствените им котки.

Котките обикновено пристигат на позициите на украинската армия от близките села или градове, разрушени от войната. Изоставени от стопаните си, домашните любимци търсят човешка защита от постоянните обстрели, удари на дронове и минни полета.

Доброволци спасяват котки, останали без дом в Украйна

"Когато това уплашено малко същество дойде при теб, търсейки защита, как би могъл да откажеш? Ние сме силни, затова защитаваме по-слабите същества, които са попаднали в същите ужасни обстоятелства като нас, само защото руснаците са се появили на наша земя", обяснява Олександър Ябчанка, боен медик от украинската армия.

Котки и други животни носят утеха на украинските войници. "Някои ги осиновяват и ги взимат вкъщи, други предпочитат да ги държат в окопите и дори ги предават на други части по време на ротация", споделя Олександър Щупун, говорител на украинската армия.



Котката Сирски

Командващият сухопътните сили на украинската армия Александър Сирски е известен като един от най-ефективните бойни лидери в страната, той е по-малко известен с това, че има котешки съименник със смъртоносна репутация. Роман Синицин, офицер от украинската армия и собственик на котката Сирски, твърди, че името е случайно.

"Той получи името, защото харесва сирене. Разбира се, котка със същото име като нашия генерал вече се превърна във военна шега", споделя Синицин.

Дори генерал Сирски го намираше за смешно... за безкрайно облекчение на Синицин. Офицерът се срещна с котката Сирски по време на бойна мисия в село на фронтовата линия, където от месец войници живееха в изоставена къща, гъмжаща от мишки.



Шайбик

Александър Ляшук от района на Одеса в югозападна Украйна измърка на Шайбик – едно от четирите бездомни котенца, живеещи с неговия отряд на южния фронт през 2022 г.

"Шайбик имаше най-голямата харизма. Ставаше студено, така че една вечер го взех с мен в спалния си чувал. И тогава се влюбих в тази котка", споделя Ляшук, на 26. "Той не е просто най-добрият ми приятел, той е мой син".

Двойката се превърна в сензация за техните съвместни патрулни видеоклипове.



Херих, благородникът



За разлика от бездомните котки на първа линия, Хералд, известен като Херих, е аристократ. Веднага след като Русия нахлува в страната, Херих, шотландска клепоуха, се присъединява към своя човек, Кирил Люков, военен координатор на благотворителната фондация "Сергий Притула", която доставя провизии на фронтовите части.

Херих, който живее с Люков в Краматорск, град в Донецка област, е пътувал до фронта повече от 20 пъти.

Руската пропаганда скочи срещу историята за "мобилизираните котки" на Украйна като знак за нейното отчаяние. Междувременно регионални издания публикуваха десетки подобни истории за котки от руската страна на фронтовата линия, вероятно с цел да хуманизират военните, пише европейската медия В края на миналата година регионалното управление на Министерството на извънредните ситуации в западния руски град Орел, на около 300 км от границата с Украйна, съобщи , че е изпратило котка на име Маруся на фронта, за да помогне в борбата с мишките.

След анексирането на Крим през 2014 г. и изграждането на мост през Керченския пролив, разделящ полуострова от континенталната част на Русия, джинджифилово-бяла котка, наречена Мостик, на руски "малък мост", спечели национална слава като талисман на моста. Той дори получи акаунт в Instagram.

