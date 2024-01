Билборди със смущаващ цитат на Путин разтревожи мрежите

Билборди с двузначно послание и с лика на Путин предизвикаха страхове от нова инвазия: „Границите на Русия не свършват никъде“...

Билбордът с цитат на Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През за безкрайността на границите на Русия събра милиони гледания в социалните мрежи, което предизвика спекулации сред потребителите относно намерението на посланието.

Тази сутрин електронният билборд на пътя ми за работа показва този цитат на Путин, заяви руският редактор на BBC Стив Розенберг в X/Туитър.

Билбордът е с логото на държавната информационна агенция ТАСС и съдържа изказване на Путин, че „границите на Русия не свършват никъде“, пише още Розенберг.

Путин към властта в Киев: Глупаци! Войната можеше да е приключила отдавна

На табелата е упоменато, че стопанинът на Кремъл е изказал въпросната реплика през 2023 г., като става дума за въпрос, който му е бил зададен по време на среща на базирания в Москва мозъчен тръст – Дискусионния клуб „Валдай“, през октомври.

Путин отвърна тогава, че за първи път е направил коментара по време на среща с бивш американски президент, когото не назова, в резиденцията си Ново Огарьово в Московска област.

„Беше казано на шега, разбира се, когато той погледна картата на Руската федерация“, каза Путин и уточни, че фразата има „цивилизационно значение“, защото „руският свят има глобален характер“.

This morning an electronic billboard on my way to work is displaying this Putin quote: “Russia’s borders do not end anywhere.” pic.twitter.com/K7q5wUPHWN