Кой е най-радиоактивният град в света?

Около руския град Озьорск се намират много други секретни градове, които до скоро са липсвали от картите на Русия. Такъв е Град 40, който възниква през 1947 година и подслонява, работещите в създаващата се по това време "ядрена фабрика" Маяк.

На жителите на града са предложени много луксозни условия - магазините са пълни с екзотичните по това време банани, цените са много по-ниски от тези в другите места, образованието е на много високо ниво, като учащите получават стипендии и бонуси при кандидатстване в университет.

През първите 8 години никой няма право да напуска града, да изпраща писма или да комуникира с хората от външния свят - дори с роднините си, предава БТВ.

Какво се съхранява в най-опасния обект в Европа?

Хората от Град 40 са преживели няколко ядрени аварии.

През 1957 се случва един от най-сериозните ядрени инциденти в историята на човечеството. Поради неправилно съхранение на ядрените отпадъци те избухват, разнасяйки огромен радиоактивен облак над местността, северно от града. В този момент небето над Озьорск придобива странен ултравиолетов отблясък, а малко след това военните изселват 15 000 човека от селата, северно от Град 40. Въпреки това, мнозина се разболяват от болести свързани с високите дози радиация.

Ръководството на АЕЦ "Маяк" разрешава и изхвърлянето на ядрени отпадъци в съседните езера и реки, които се вливат в река Об и оттам в Северния ледовит океан.

Според местните изтичането на плутоний продължава и днес. Едно от езерата в града носи зловещото име Езерото на смъртта, тъй като радиацията в него е 2,5 пъти повече от тази, която е изпуснала "Чернобил".

Както съветските власти са ги убеждавали преди десетилетия, така и днес жителите на атомния град смятат, че той е създаден за да ги предпази от външния враг, който ще се опита да нахлуе в техния рай.

Ozersk in Russia, code named City 40, was built in secrecy to man the country's nuclear weapons operation, and its residents are exposed to five times as much radiation as those living near Chernobylhttps://t.co/J998icuqH0 pic.twitter.com/3OgVZi2Rgk