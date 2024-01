Бивш кмет на град в Русия заминава на фронта в Украйна, след като бе хванат с подкуп

Бивш кмет на руския град Владивосток се записа да се бие в Украйна и замина за фронта, след като беше осъден на 12 години затвор за корупция, предава Ройтерс.

Олег Гуменюк, бивш кмет на Владивосток, получи присъдата миналата година, след като е хванат с подкуп от 38 милиона рубли (432 хил. долара). Той беше кмет от 2018 г. до 2021 г.

„Съгласно издадена заповед Гуменюк трябваше да се яви във военното си поделение на 22 декември“, обясни адвокатът му Андрей Китаев.

Десетки хиляди руски затворници се включиха доброволно в армията, възползвайки се от предложението за помилване на онези, които оцелeят след служба на фронта в Украйна.

Набирането на затворници първоначално беше използвано от наемническата група „Вагнер“, чийто лидер Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа през август 2023 г., пише бТВ.

Русия принудително мобилизира до 15 000 мъже на месец

62-годишният Пригожин оглави бунт срещу висшето ръководство на руската армия, който завърши след сделка с Кремъл – Пригожин да замине за Беларус. Част от групата на „Вагнер“ бе приета от беларуския президент Александър Лукашенко и разположена в близост до границата с Полша.

След бунта Пригожин имаше различни публични появи в Санкт Петербург, Москва, а в последното си видео, публикувано ден преди катастрофата, намекваше, че е в Африка.

