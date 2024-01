Руският опозиционер Навални се появи на съдебно заседание по видеовръзка от арктическия затвор „Полярен вълк“

Усмихнат и шеговито настроен, Алексей Навални Алексѐй Анато̀лиевич Нава̀лни (на руски: Алексей Анатольевич Навальный) се появи днес на съдебно заседание чрез видеовръзка от арктическата наказателна колония „Полярен вълк“, където излежава 19-годишна присъда, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Руският опозиционен лидер за първи път беше показан пред камера след прехвърлянето му в отдалечения затвор, който се намира зад Полярния кръг.

Руски новинарски издания пуснаха изображения на Навални, в черно затворническо облекло и с модна прическа, в предаване на живо по телевизията от наказателната колония със „специален режим“ в селището Харп, в Ямало-Ненецкия автономен окръг, който е на около 1900 километра североизточно от Москва.

По време на съдебното заседание Навални се шегуваше с температурите в Арктика и се поинтересува дали служителите в бившия му затвор са организирали тържество, след като е бил преместен.

Видеото беше излъчено в отдалечена на стотици километри съдебна зала в град Ковров, във Владимирска област в Централна Русия, на около 240 километра източно от Москва, близо до Наказателна колония № 6, където Навални беше затворен до миналия месец. Заседанието беше за едно от многото съдебни дела, които Навални заведе срещу наказателната колония, а това конкретно оспорва един от престоите му в карцер.

Във видеозаписи и медийни репортажи от заседанието 47-годишният Навални говори с обичайния си язвителен тон за това колко са му липсвали служителите в стария му затвор и служителите на съда в Ковров и се пошегува със суровия затвор в Далечния север на Русия.

„Условията тук (в Наказателната колония в Харп) – и това се отнася за вас, уважаеми обвиняеми – са по-добри, отколкото в НК-6 във Владимир“, каза Навални.

Алексей Навални се пошегува с мразовитите условия в затворническата колония "Полярен вълк"

„Има обаче един проблем – и не знам в кой съд да заведа дело във връзка с него – времето тук е лошо“, добави той с усмивка.

Навални беше преместен през декември в наказателната колония със "специален режим" в Харп – най-високото ниво на сигурност в затворите в Русия. Опозиционерът е най-върлият политически опонент на президента Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През и излежава присъда по обвинения в екстремизъм.

Навални прекара месеци в изолация в затворническа колония №6 преди да бъде преместен. Многократно е бил поставян в маломерен карцер заради предполагаеми дребни нарушения, като например, че е закопчал неправилно затворническата си униформа. Надзиратели отказваха да му дават пощата, лишиха го от пособия за писане, отказаха му храна, която беше поръчал и платил в допълнение към редовните хранения, и не позволиха посещения на роднини, твърди Навални в съдебните си дела, свързани с отношението към него.

В днешното дело Навални оспорва престой в изолация. Съдията се произнесе срещу него и застана на страната на затворническите служители – точно както в други подобни дела, които осъденият опозиционер заведе.

Руският независим новинарски сайт "Медиазона" съобщи, че съдът е пуснал видеозапис от инцидент от миналата година, в който Навални напада служител на затвора, който му отнел писалката. След това служителят обвини Навални, че го е обидил, и политикът беше вкаран в карцер за 12 дни.

Днес Навални признал, че не е трябвало да „крещи“ на длъжностното лице и да „прекалява“, като го нарича с обидни думи, но въпреки това заявил, че му е било позволено да има писалка и не е трябвало да бъде наказван от служители на затвора.

Навални също така попитал представителите на колонията дали са отпразнували преместването му с "парти или караоке парти" и накарал съдията да се засмее, съобщава „Медиазона“.

Навални е зад решетките от януари 2021 г., когато се завърна в Москва, след като се възстанови в Германия от отравяне с нервнопаралитично вещество, за което обвини Кремъл. Преди да бъде арестуван, той водеше кампания срещу корупцията, организира големи антикремълски протести и се кандидатира за държавна длъжност.

Оттогава той получи три присъди, но отхвърля всички обвинения срещу него като политически мотивирани.

Вчера Навални съобщи в социалните медии от затвора в Харп, че надзиратели са го обвинили, че е отказал „да се представи по протокол“, и го наказали да излежи седем дни в карцер.

„Мисълта, че Путин ще се задоволи да ме натика в казарма в далечния Север и ще спре да ме измъчва в затвора, беше не само малодушна, но и наивна“, каза Навални.

