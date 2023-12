Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога благодари на страната ни и на политическите лидери Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков за предоставянето на военна помощ на страната му.

"Благодарен съм на българския парламент за повторното потвърждаване на доставката на БТР-и за Украйна, както и на новия пакет военна помощ.

"Благодаря на политическите лидери Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков. С това решение ние укрепваме нашата Европа и защитата на свободата", написа Зеленски в профила си в социалната мрежа "X".

