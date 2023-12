Убиха бивш украински депутат в Москва

Бивш украински депутат, смятан от Киев за предател, беше застрелян в парк в предградията на Москва. Нападението е приписвано на украинската служба за сигурност СБУ, предава Guardian.

Илия Кива беше проруски член на украинския парламент преди нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 г., но избяга в Русия месец преди началото на войната и често критикуваше украинските власти онлайн и в токшоута по руската държавна телевизия.

Руските следователи заявиха, че Кива е бил застрелян, като добавиха, че тялото му е открито в парк в елитното московско предградие Одинцово.

„Неизвестно лице е стреляло по жертвата с неустановено оръжие. Мъжът е починал на място от нараняванията си“, се казва в изявлението на следствения комитет на Русия, пише още Телеграф.

The body of ex-Verkhovna Rada deputy Ilya Kiva was found in the Moscow region, on the street near the Velich Country Club hotel.



Тhe speaker of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine, Yusov, confirmed the murder of Ilya Kiva, according to the… pic.twitter.com/oCHiH5ZUHK