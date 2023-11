Илон Мъск: Зеленски е касапин

Най-богатият човек на Земята Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски е касапин. Това става ясно от откъс от интервю пред канала Clashreport.

"Мисля, че Залужни (главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна) определено е човек, който цени живота на своите сънародници. А също така има трезв поглед върху това, което реално се случва“, заяви Мъск.

Мъск се подигра със Зеленски, Киев реагира

По думите му, "Зеленски отдавна живее в своята реалност като касапин, а тази реалност не е реалността“.

Elon Musk called Zelensky a butcher:



I think that Zaluzhnyi is definitely someone who values ​​the lives of his people. And he takes a sober look at what is really happening.



Zelensky has long been living in his reality as a butcher, and this reality does not correspond to… pic.twitter.com/8OzoIyO6T9