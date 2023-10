Безредици на летището в Махачкала: разгневена тълпа щурмува самолет с евреи

Разгневена тълпа нахлу на летището в Махачкала след кацането на самолет от Тел Авив. Антисемитската акция потърси саморазправа с пътниците с еврейски произход, като протест срещу палестинско-израелския конфликт.

Самолетът от Израел е кацнал в столицата на Дагестан в 19:18 часа. Част от стотиците демонстранти е успяла да разбие входните врати на терминала и да нахлуе на пистата.

Кореспондентът на "Известия" Мурад Магомедов предава, че участниците в акцията са скандирали в защита на Палестина.

Как е възможно в 21 век да има обезглавени деца и бебета, надупчени от куршуми?

Мащабът на атаката е видим от публикуваните видеоклипове в Телеграм. Някои от тях показват как дагестанци търсят скрити евреи дори в двигателите на самолета.

If you want to see how pogroms look, here is how



A crowd in Mahachkala, Dagestan, Russia has breached into local airport & is searching for “Jews”

A violent mob chants “Allah Akbar” & breaks into rooms, police is scattered & airport officials are & scared pic.twitter.com/NMNIOzUymj