Руските власти арестуваха руско-американска журналистка от Радио "Свободна Европа"

Руско-американската журналистка Алсу Курмашева е била арестувана в руския град Казан, съобщи вчера нейният работодател Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода", цитирано от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че по този начин тя става вторият американски журналист, задържан в Русия през 2023 г., след репортера на в. "Уолстрийт джърнъл" Еван Гершкович, предава БТА.

Алсу Курмашева е обвинена, че не е декларирала, че е "чуждестранен агент" – обвинение, за което я заплашва до пет години затвор, се казва в изявлението на частната медийна компания, която се финансира от Конгреса на САЩ.

Журналистката, която обикновено живее в Прага със съпруга и децата си, е трябвало да пътува до Русия по "спешни семейни причини" на 20 май и е била временно арестувана на 2 юни преди обратния си полет от Казан, обяснява Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода".

Американският и руският ѝ паспорт са конфискувани и тя не може да напусне Русия, преди обвинението ѝ да бъде окончателно обявено.

В изявление на базирания в Ню Йорк Комитет за защита на журналистите (КЗЖ) се казва, че според информация от официалната новинарска агенция "Татар-Информ" снощи Курмашева е била в център за временно задържане.

Властите обвиняват журналистката, че през септември 2022 г. "умишлено е събирала военна информация за Русия чрез интернет, за да предаде тази информация на чуждестранни източници", както и че е "провеждала дискредитиращи Русия информационни кампании".

