Севернокорейският лидер Ким Чен-ун Ким Чен Ун (на хангъл 김정은, на ханджа 金正恩, на английски Kim Jong-Un) е севернокорейски политически, е пристигнал в Русия, съпроводен от високопоставени военни, заяви говорител на южнокорейското министерство на отбраната, цитиран от Асошиейтед прес.

По-рано севернокорейска информационна агенция КЦТА разпространи кадри, на които се вижда как Ким се качва на личния си влак в столицата Пхенян, а с него отпътува и делегация от представители на управляващата партия, правителството и армията.

Говорителят южнокорейското военно ведомство заяви пред журналисти, че според южнокорейската армия рано тази сутрин влакът на Ким е влязъл в Русия, но не оповести подробности, предава БТА.

Руският заместник-министър на външните работи Андрей Руденко посочи, че Сеул може да поиска информация за посещението на Ким в Русия.

"Южнокорейците имат посолство в Москва. Ако искат, можем да им предоставим наличната информация", каза той, цитиран от ТАСС.

Ким Чен-ун е отпътувал за Русия за среща с Путин?

От кадрите, разпространени от КЦТА, става ясно, че севернокорейската делегация вероятно включва външния министър Чое Сон-хюи, както и висши военни, сред които маршалите от Корейската народна армия Ри Пьон-чхол и Пак Йон-чон, отбелязва АП.

Вчера на уебсайта на Кремъл бе публикувано кратко съобщение, в което се посочва, че посещението на севернокорейския лидер е по покана на президента Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През.

Путин и Ким ще разговарят в близките дни, включително във формат "на четири очи", без да се планира пресконференция, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

