„Съединените щати скоро могат да претърпят атака като тази от 11 септември 2001 г., но с ядрени или биологични оръжия“. Това заяви в „Телеграм“ руският министър-председател Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - трети президент на Русия, роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград, сега по повод годишнината от терористичния акт, при който загинаха близо 3000 души.

Медведев, водещият пропагандист на Кремъл, който беше президент на Русия от 2008 до 2012 г. и министър-председател от 2012 до 2020 г., често заплашваше Запада с ядрени оръжия през последната година и половина.

„Изглежда, че всички са свикнали с грубостта и отвратителния нарцисизъм на западните страни и особено на САЩ“, казва Медведев.

Превод на публикацията му е споделен от Антон Геращенко, съветник на вътрешния министър на Украйна.

"Не искам да прогнозирам, но САЩ ще разберат, че в един момент терористите ще извършат нова атака в стила на 11 септември 2001 г., но с ядрен или биологичен компонент", посочва Медведев.

"Или още по-лошо - един от лидерите на ядрените държави ще изгуби нервите си и ще вземе емоционално решение да използва оръжия за масово унищожение. Още повече, че ядреният клуб непрекъснато се разширява и значителна част от него не е обвързана с никакви задължения. И тогава играта свършва. Остава само да съберем пари за нов паметник на Ground Zero", посочва той.

Навършват се 22 години от атентатите на 11-ти септември

Преди месец Медведев направи подобни коментари, тдвърдейки, че САЩ и други западни страни тласкат света по-близо до Трета световна война, предава БТВ.

Medvedev uses the tragedy of the upcoming 9/11th anniversary to make more threats towards the West.



The rhetoric of former Russian president and current state official indicates that Russia sees threats and blackmail as its preferred diplomatic method.



I wonder if Medvedev… pic.twitter.com/sDjLpG0Zeh