Днес погребват Пригожин?

Засилена охрана на гробището в Санкт Петербург на фона на множеството спекулации около погребението на загиналия в самолетна катастрофа Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг, предава Ройтерс, цитирани от БТВ.

Служители на реда проверяват влизащите в гробищния парк хора с униформи, знаци на частната армия „Вагнер“ и червени карамфили.

Липсва официална информация кога ще бъде погребението на ръководителя на частната армия.

Относно погребението на ръководителя на „Вагнер“ говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни, че руският президент няма да присъства и уточни, че организацията е семеен въпрос.

Руските власти обявиха, че Пригожин е загинал в самолетна катастрофа, като Кремъл отрече да има нещо общо с падането на самолета. Всички 10 души на полета са загинали.

Откраднаха тялото на Пригожин?

На 24 юни „Вагнер“ обяви бунт срещу Министерството на отбраната на Руската федерация и предприе поход към Москва. На километри от столицата на Руската федерация походът бе преустановен, след като вечерта бе сключена сделка, предвиждаща Пригожин да замине за Беларус.

Катастрофата на Пригожин стана на 23 август вечерта – две месеца след бунта, който Владимир Путин определи като „предателство“.

Photo taken by my @LCI colleague @JeromeGarro just outside the Serafimovsky cemetery in Saint Petersburg. Lots of police. According to local media Prigozhin may be buried there today or tomorrow https://t.co/8R6ynZ0azT