Киев: Русия обяви Евгений Пригожин за мъртъв

"Лидерът на частната руска армия "Вагнер" Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг официално е обявен за мъртъв", това заяви съветникът във вътрешното министерство на Украйна Антон Герашченко в социалната мрежа "Х" (доскоро "Туитър").

"Според публикации на свързани с властта в Москва медии Пригожин е разпознат в моргата. Той е идентифициран заради липсващ пръст на ръката", добави служителят в Киев.



По думите на Герашченко в моргата е бил разпознат и заместникът на Пригожин – Дмитрий Уткин. Последният е идентифициран по ръста и татуировките му", добави съветникът на МВР в Киев.

Кои са спътниците на Пригожин в разбилия се самолет?

