Гари Каспаров за Евгений Пригожин: Почивай в Ада

"Почивай в Ада", това написа Гари Каспаров в профила си в социалната мрежа "Х" (доскоро "Туитър").

В поредица от публикации опозиционерът на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През коментира новината за смъртта на лидера на руската частна армия "Вагнер" Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг. "Почивай в Ада. Високопоставените военни около Путин не се доверяват на президента и върховен главнокомандващ, но много политици и експерти на Запад са убедени, че е възможно да се водят честни преговори за Украйна. Тези хора са идиоти," добави той в социалната мрежа.

"Пригожин и неговият бунт (23-24 юни) постигнаха целта си. Те доказаха, че Путин прибягва към груба сила и заплахи, когато чувства заплаха за своята власт. Това го казвам от години. Бунтът на Пригожин доказа също, че Путин не може да реагира адекватно на заплахите към неговата позиция", написа още Каспаров.

"По време на бунта Путин се покри вдън земя и това го направи от страх", допълни бившият шампион по шахмат.

"Независимо от това дали Пригожин е жив или мъртъв физически, ние имаме мъртъв лидер на "Вагнер". В частната армия вече започна война за влияние на ресурси и тя се води по целия свят", посочи още Каспаров.

Каспаров (роден през 1963 г. в Баку, днес Азербайджан) стана световен шампион по шах през 1985 г. и запази титлата си до 2000 г. След идването на Путин на власт той стана основна фигура на опозицията срещу стопанина на Кремъл.

Каспаров избяга от Русия през 2013 г.

