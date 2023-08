Първо видеообръщение на Пригожин след похода към Москва

Два месеца след опита за поход към Москва Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг публикува първо свое видеообръщение в социалните мрежи. Предполага се, че клипът със създателя на „Вагнер” е бил заснет в Африка.

Пригожин се появява насред пуста местност, облечен в камуфлажно облекло и с оръжие в ръце. В далечината се виждат още въоръжени мъже и пикап.

Руските власти твърдят, че след опита за преврат, част от бойците на Вагнер и самият Пригожин са заминали за Беларус. След тази информация Полша засили присъствието на свои военни по границата си със страната.

Пригожин се завърна в Русия

В края на юли се появи информация, че „Вагнер” планира да засили присъствието си в Африка.

„Работим. Температурата е +50 градуса по Целзий – точно както ни харесва. „Вагнер” провежда разузнаване и издирвателни действия. Правим Русия велика на всички континенти, а Африка – по-свободна. Справедливост и щастие за африканските народи. Превръщаме в кошмар живота на ИДИЛ, „Ал Кайда” и другите бандити. Взимаме на служба истински бойци и продължаваме да изпълняваме задачите, които са ни поставени. Дадохме обещания, които ще изпълним”, се казва във видеообръщението.

Prigozhin sailed to Africa. He says he makes Russia "even greater." Apparently, his media appearance is an attempt to scare the ECOWAS coalition of West African countries, which plans to put an end to the pro-Russian rebellion in Niger. pic.twitter.com/KrXl8xPn60