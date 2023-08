Експлозии и стрелба близо до руското черноморско пристанище Новоросийск днес сутринта.

Това съобщиха руски потребители на социални мрежи, предаде Ройтерс.

Видеоклипове, публикувани в местна онлайн общност и разпространени от руската онлайн новинарска служба Астра, показват движението на кораби в близост до брега, като се чува стрелба идваща откъм морето.

Дронове удариха руски петролни рафинерии близо до голямото пристанище Новоросийск

Another footage of explosion on the beach of Novorossiysk, Russia. It is the same place where the drone was downed by the Russia; heavy fighting underway here.#RussiaUkraineWar #RussiaIsCollapsing #Ukraine #Breaking pic.twitter.com/ppd7w1EzsN