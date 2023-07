Пригожин посрещна бойци на "Вагнер" в Беларус, каза им, че няма да се бият в Украйна

© Telegram

Ръководителят на частната военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг се появи във видео, в което посреща своите бойци в Беларус и им казва че засега те няма да участват повече във войната в Украйна.

Видеозаписът е препубликуван от пресслужбата на шефа на ЧВК "Вагнер" в "Телеграм".

"Добре дошли, момчета... Добре дошли на беларуска земя", казва Пригожин. Видеозаписът е кратък, правен е след падането на мрака и е било възможно само да се различи силует, сходен с този на наемническия бос, посочва Ройтерс.

Минск призна: Бойци от "Вагнер" обучават беларуската армия

"Вие се сражавахте достойно. Направихте много за Русия. Това, което се случва на фронта, е позор, в който ние няма нужда да участваме", заявява той.

След това Пригожин казва на своите да се държат добре с местните хора и им разпорежда да обучават беларуската армия и да събират сили за ново "пътуване до Африка".

"Може би на някакъв етап ще се върнем в СВО (специалната военна операция в Украйна - бел. ред.), но когато сме сигурни, че няма да ни принудят да се опозорим", казва още Евгений Пригожин Евгений Пригожин е роден на 1 юни 1961 г. Той руски бизнесмен, ресторантьор, собственик на кетъринг.

После към войниците се обръща човек, който звучи като съоснователя на "Вагнер" Дмитрий Уткин.

"Това не е краят. Това е само началото на най-големия световен план, който ще излезе наяве скоро", казва Уткин и завършва на английски: "And welcome to hell ("И добре дошли в ада!").

