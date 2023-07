Руски изтребител се разби в Азовско море

Руски изтребител Су-25 се е разбил днес в Азовско море близо до град Ейск, но пилотът е успял да катапултира, съобщиха местните власти в изявление в социални медии, предаде Ройтерс.

Споделени в социални медии видеоматериали, чиято автентичност не е потвърдена, показват парашут, който се спуска над морето близо до бряг, и пада във водата.

Изтребител Су-34 се разби в Брянска област

Местните власти казаха, че пилотът е бил спасен от морето и е евакуиран. На място работят екипи за изясняване на причините за падането на самолета, посочва БТА.

Ейск е курортен град на брега на Азовско море, в руския Краснодарски край.

RUSSIAN MILITARY PLANE CRASHES IN SEA NEAR YEYSK - TASS



The Krasnodar operational headquarters confirmed #Su25 crash in the Sea of ​​Azov near #Yeysk. Nobody died, there was no destruction. The pilot ejected.



According to preliminary information, the Su-25 pilot broke his legs… pic.twitter.com/yIujOkcM4Z