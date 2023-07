Убиха командир на руска подводница по време на сутрешния му крос

Руски командир на подводница е бил убит в понеделник сутринта от неизвестен извършител в град Краснодар, съобщиха руски и световни агенции. Тайните служби на Украйна категорично отрекоха да стоят зад покушението.

Капитан Станислав Ржитский е бил командир на подводницата „Краснодар“ от Черноморския флот на Руската федерация. Името му е присъствало в черния списък с военнопрестъпници. Украинските служби смятат, че именно той е ръководил обстрела с ракети над град Виница на 14 юли м.г., в резултат на което тогава загинаха 23-ма цивилни граждани, в т.ч. и три деца.

42-годишният Ржитский е бил застрелян, докато е тичал в парк в Краснодар. Руски медии твърдят, че убиецът е „последвал“ жертватата си в популярното спортно приложение Страва и така узнал къде ще тича в този ден.

Разследващите сега се опитват да установят самоличността на извършителя, както и мотива за извършеното престъпление.

Stanislav Rzhitsky, who was killed by a killer in Krasnodar, was involved in a missile attack on Vinnitsa.

Recall that on July 15, 22, 23 people (including 3 children) were killed as a result of a missile attack on Vinnitsa. pic.twitter.com/8XelDLVZXG