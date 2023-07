Ден 500 от войната: Президентът Зеленски отдаде почит на загиналите на Змийския остров

В ден 500 от войната в Украйна президентът Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога посети емблематичния Змийски остров.

Зеленски отдаде почит на загиналите в битката за острова и сърдечно благодари на всички, които защитават родината си. Посланието му завърши с думите "Ние задължително ще победим! Слава на Украйна!".

Зеленски благодарен на САЩ за „така нужния“ пакет отбранителна помощ

Змийският остров беше превзет от руснаците още в първия ден на войната, въпреки героичната съпротива на украинските граничари.

В социалните мрежи бе разпространен аудиозапис, на който се чува как от руски военен кораб предлагат на украинските войници да се предадат, а те им отговарят нецензурно.

Няколко месеца по-късно - през юни 2022 година, украинците си върнаха острова, пише БНТ.

500 days of the full-scale war.



Snake Island. The free island of free Ukraine.



I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.



Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm