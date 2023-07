Сателитни снимки показаха неизвестни обекти на покрива на Запорожката АЕЦ

Сателитни изображения на компанията Planet Labs показват неизвестни обекти, разположени на покрива на Запорожката атомна централа, или по-конкретно на покрива в близост до четвъртия ядрен реактор.

На кадрите се виждат пет обекта, което предизвика тревога сред международната общност на фона на предупрежденията на Киев, че Русия е поставила експлозиви на два от реакторите на централата.

Снимките са направени на 5 юли – ден след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Москва е сложила взривни устройства на Запорожката АЕЦ.

! Planet Labs satellite images of July 5 showed the appearance of new unknown objects on the roof of the Zaporizhzhia nuclear power plant's unit No4. This coincided with the reports of the MoD intelligence about russians preparing the terrorist act there

Source: Radio Svoboda pic.twitter.com/4roYOBILCY