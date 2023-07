Путин зарадва малко момиченце от Дагестан

Президентът на Русия Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През посрещна в Кремъл 8-годишно момиченце от Дагестан, което не успя да се срещне с него, когато беше на посещение в региона.

Кремъл сподели видео на Путин, приветстващ Раисат Акипова в поредното му появяване пред камерите след бунта на Пригожин.

Владимир Путин се появи сред хора за пръв път от месеци

Путин обясни на момичето, което държеше букет цветя, подарени от него, че я е поканил заедно с родителите ѝ в Москва, защото е бил „разстроен“ след като е видял снимка, на която тя е обляна в сълзи, тъй като не е успяла да го види по време на пътуването му до Дагестан.

Нейното посещение беше продължение на посещението на Путин в Дагестан миналата седмица, когато се хвърли в тълпата като рок звезда, правейки си селфита с хората, като дори ги прегръщаше и целуваше. Анализаторите веднага се усъмниха, че това не е истинският Путин.

Кремъл цитира тази народна любов в Дагестан като доказателство за „удивителната“ подкрепа на президента в руското общество дни след краткия бунт на наемническата група "Вагнер", който го накара да предупреди за риска от гражданска война в Русия.

Dagestan girl who failed to meet Putin in Derbent was invited to the Kremlin



Raisat Akipova and her parents received invitations after Vladimir Putin , upon arrival in Moscow, saw footage of crying Raisat and decided to pay attention to her personally



Vladimir #Putin pic.twitter.com/SYdVszoFAl