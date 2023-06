Автографи, селфита... Пригожин е новата звезда в Русия

Като истинска рок звезда беше изпратен от жителите на Ростов ръководителят на "Вагнер" Евгений Пригожин в неделя сутринта. Припомняме, че именно от руския град започна т.нар. "Поход на справедливостта" на наемната групировка към Москва, преди Пригожин да се откаже от намеренията си да влезе в руската столица.

На кадри в социалните мрежи се вижда как 62-годишният Пригожин се усмихва на феновете си, докато те си правят селфита с него и му искат автограф.

Пригожин продължава да бъде разследван за организиране на въоръжен бунт

Самият Пригожин също изглеждаше, че се радва на огромното внимание, което получаваше, возейки се на задната седалка на бронирания си черен джип.

Locals took selfies with Wagner chief Yevgeny Prigozhin and cheered as the mercenaries left the Russian city of Rostov-on-Don



