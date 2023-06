Михайло Подоляк: Следващите 48 часа ще определят новия статут на Русия

Следващите 48 часа ще определят новия статут на Русия. Това заяви високопоставеният съветник на украинския президент Володомир Зеленски – Михайло Подоляк в профила си в "Туитър".

"Може да започне масирана гражданска война, може да се договори предаване на властта или пък да настъпи временна пауза преди следващата фаза от падането на режима на Путин. Всички потенциални играчи сега избират на коя страна да застанат. Засега в Русия цари оглушително "елитарно" мълчание", допълни Подоляк.

По думите му съдбата на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През ще бъде решена скоро на фона на въоръжения бунт на ръководителя на руската частна военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин

