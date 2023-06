След газовата експлозия в жилищна сграда в Киев: Най-малко трима загинали и петима ранени

Най-малко трима души загинаха, а петима бяха ранени, при експлозия, вероятно в резултат на изтичане на газ, която частично разруши 15-етажна жилищна сграда в Киев днес, сочат нови данни, обявени от украинската прокуратурата, предаде Франс прес.

Предишните данни бяха за две жертви - мъже. Около обяд под развалините на шестия етаж е било открито третото тяло - на жена, съобщи украинската прокуратура в Teлеграм.

Експлозията, която унищожи напълно няколко апартамента на различни етажи на сградата в жилищен квартал в източен Киев, е станала посред нощ "вероятно поради изтичане на газ", посочи тя.

In Kiev, after a gas explosion in a high-rise building, two people remain missing, the police report.

Managed to save another resident of the house. Two people died, five were injured, 18 people were rescued. The fire has already been extinguished, now rescuers are dismantling… pic.twitter.com/EIc4GLKbGd