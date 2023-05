Медведев: Представителите на британските власти, подпомагащи Украйна, са легитимна военна цел

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви днес, че Великобритания е "вечен враг" на страната му. Всички представители на британските власти, които помагат на Украйна, може да бъдат считани за легитимни военни цели, каза още в "Туитър" Медведев, цитиран Ройтерс.

В отговор на коментара на британския министър на външните работи Джеймс Клевърли, че Украйна има право да използва сила извън собствените си граници, бившият руски президент каза, че британските "глупави чиновници" не бива да забравят, че Великобритания може да бъде "квалифицирана като страна във войната".

The UK’s Foreign Secretary Cleverly has stated that Ukraine “has the legitimate right to … project force beyond its borders to undermine Russia’s ability to project force into Ukraine itself.” According to him, legitimate military targets beyond Ukraine’s border are part of its…