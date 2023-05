Зеленски на изненадваща първа визита в Саудитска Арабия

Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога е на първо посещение в Саудитска Арабия, тъй като се стреми да изгради допълнителна подкрепа за битката на неговата страна срещу руската инвазия.

В публикация в Туитър Зеленски каза, че Саудитска Арабия играе "значителна роля" по въпроси като енергията и връщането на политическите затворници. "Готови сме да изведем нашето сътрудничество на ново ниво", написа той, съобщават Ройтерс и предаде "Файненшъл таймс".

Beginning my first-ever visit to the Kingdom of Saudi Arabia to enhance bilateral relations and Ukraine’s ties with the Arab world. Political prisoners in Crimea and temporarily occupied territories, the return of our people, Peace Formula, energy cooperation. KSA plays a…