Фон дер Лайен пристигна в Киев

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е съобщи тази сутрин, че вече е пристигнала в Киев за разговори с украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога.

"Хубаво е да се върна в Киев, където ценностите, на които държим, се защитават всеки ден", написа Фон дер Лайен в Туитър.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq