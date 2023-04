Жена показа дома си след руската атака в Уман: Всичко е в кръв

Жена показа дома си след руската ракетна атака от тази сутрин в украинския град Уман.

На кадрите се виждат изпочупени мебели, прозорци и балконска врата. По ръцете на жената и по пода в апартамента личат следи от кръв.

"Ракетата попадна в нашата къща. Всичко е в кръв. Децата спяха тук, добре че всички са живи. Нямаме вече прозорци, нямаме нищо, толкова се изплаших. Никога не съм си мислила, че това може да се случи. Мразя ви“, казва жената.

Най-малко 16 души загинаха в руските нападения с ракети и дронове в Украйна

Припомняме, че най-малко 16 души станаха жертвите на сутрешната руска атака в Украйна, сред тях и две деца.

"A rocket hit our home. We're all covered in blood. Children slept here, thank God we're all alive. All our windows are gone. We're all covered in blood. I was so scared" - this seems to be a video from the building in Uman, hit by a Russian rocket.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/WbJjFrDPnK