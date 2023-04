Пожар пламна в луксозен жилищен комплекс в Москва

Пожар пламна на строителна площадка в луксозния жилищен комплекс „Виктория парк“ в руската столица Москва.

Огънят е тръгнал от покрива на новострояща се сграда, пише "Телеграм" каналът Mash.

Това се вижда и от кадрите, публикувани в социалните мрежи, като е показан гъстият облак черен дим.

По първоначални данни няма пострадали.

В 12:09 ч. местно време пожарът е локализиран и е бил с площ 100 квадратни метра. В 12:18 ч. - по-малко от 10 минути след това, е бил потушен, съобщават от Mash, цитирани от Actualno.com.

In #Moscow, a construction site is on fire in the Victoria Park luxury residential complex. pic.twitter.com/NxmyYXIHpj