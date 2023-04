За първи от началото на войната: Си Цзинпин разговаря със Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога съобщи, че тази сряда е провел телефонен разговор с китайския си колега Си Цзинпин.

Разговорът между двамата лидери, който е първият от началото на руската инвазия, бе определен от Зеленски като "дълъг и ползотворен".

Вярвам, че този разговор, както и назначаването на посланик на Украйна в Китай, ще даде мощен импулс в развитието на нашите двустранни отношения, написа Зеленски в Туитър.

Зеленски: Украйна очаква диалог от Китай

Един от говорителите на украинския президент допълни във Фейсбук, че разговорът между двамата е продължил близо час.

Въпреки че Пекин нееднократно е заявявал, че запазва неутрална позиция по въпроса с конфликта в Украйна, Си Цзинпин вече проведе няколко срещи с руския президент Путин, докато през последната близо 1,5 година постоянно отлагаше разговор със Зеленски, въпреки многократните настоявания на Киев, припомня Infobae.

I had a long and meaningful phone call with President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.