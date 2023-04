Руските сили намериха въоръжен с експлозиви дрон, паднал край Москва

Руските сили за сигурност са открили дрон, въоръжен с експлозиви, в гориста местност североизточно от Москва, съобщи ДПА, като цитира руската държавна информационна агенция ТАСС.

Според доклада безпилотният летателен апарат се е счупил на две.

"В момента останките от дрона се изследват, за да се установи кой го е изстрелял и накъде е летял", заяви говорител на силите за сигурност.

Русия: Два дрона са паднали в индустриална зона в Подмосковието

В района около Москва има няколко потенциални военни цели, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

A Ukrainian UJ-22 airborne drone stuffed with explosives fell in the Moscow region. pic.twitter.com/ORTyyM4Edx