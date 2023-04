Мобилизирани за войната в Украйна получиха икони с лика на Путин

Мобилизираните за войната в Украйна са получили пратки от "Единна Русия", които съдържат "икони", изобразяващи президента Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През.

Военните са решили по този начин да ги поздравят за Великден, съобщава каналът за телеграми "Перм 36.6", предава "The Moscow Times".

Във видеото, което е изпратено от мобилизиран мъж, се вижда как "подаръкът" се разопакова. От кутия с логото на партията изваждат бутилка светена вода, пакет пластмасови чаши, овесени ядки и други зърнени храни. След това военнослужещият намира прозрачна торбичка с надпис "За молитва", в която има "икони" с Путин.

Мобилизираният мъж разказва пред изданието, че в момента се намира в Запорожие. Кутиите с храна и различни предмети се донасят от доброволци, а след това военнослужещите изпращат видеорепортаж на тези, които са събрали всичко, че са "получили и харесали всичко". "Но този път нещо се обърка. Колкото и да съм патриот по отношение на родината си, това е пълна глупост", казва военнослужещият.

