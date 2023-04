Бивш съпартиец на Путин открит мъртъв в ареста

Още един високопоставен руски ръководител на енергийна компания е починал при мистериозни обстоятелства. Игор Шкурко - първи заместник-генерален директор и главен инженер на "Якутскэнерго", е намерен мъртъв в следствения арест в Якутск.

Съдът прати топ мениджъра в ареста на 31 март, ден след като той беше задържан по дело за подкуп. След това партията на диктатора Владимир Путин "Единна Русия", от която Шкурко беше част, побърза да прекрати членството му, пише actualno.com.

Якутското управление на Федералната служба за изпълнение на наказанията твърди, че мъжът се е самоубил. Според отдела това се е случило още на 4 април. "Шкурко е намерен в килия в центъра за лишаване от свобода без никакви признаци на живот. Пристигналите медицински работници констатират смъртта му", се посочва в съобщението, цитирано от беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Twitter.



Another Russian high-ranking executive of an energy company died under mysterious circumstances



Igor Shkurko, First Deputy General Director and Chief Engineer of Yakutskenergo, was found dead in a Yakutsk detention center. The court sent the top manager to the pretrial detention… pic.twitter.com/Lsr5rIWbwR