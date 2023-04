Путин уволни един от най-опитните си командири заради слаби резултати в Украйна

От Министерството на отбраната на Русия съобщиха, че генерал-полковник Рустам Мурадов /на снимката/, командващ руските сили на изток, е бил уволнен заради незадоволителните си резултати на фронта и огромния брой жертви при ожесточените сражения в Източна Украйна.

Според британското разузнаване не е изключено още висши военни функционери да бъдат махнати от постовете си, тъй като Москва продължава да не постига набелязаните цели в района на Донбас.

Украйна подготвя 40 000 военнослужещи в осем бригади за контранастъпление

Войските под прякото командване на Мурадов претърпяха изключително тежки загуби в последните месеци, в резултат на което отслабените ѝ атаки не доведоха до завземането на стратегически важния град Вуледар, коментираха от Лондон.

