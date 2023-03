МВФ одобри финансова подкрепа за Украйна в размер на 15,6 млрд. долара

Изпълнителният борд на Международния валутен фонд одобри в петък четиригодишен финансов пакет в размер на 15,6 милиарда долара за Украйна като част от общо 115 млрд. долара международен пакет за подкрепа, обяви МВФ.

Очаква се решението да мобилизира широкомащабно концесионно финансиране от международни донори и партньори на Украйна, за да помогне за разрешаването на проблема с платежния баланс на намиращата се вече втора година във война държава, постигане на средносрочна външна жизнеспособност и възстановяване на устойчивостта на дълга, се казва в изявлението на фонда.

МВФ също така посочи, че новият механизъм за разширено финансиране ще позволи незабавното изплащане на около 2,7 милиарда долара на Украйна.

Огромна финансова помощ за Украйна, МВФ ѝ отпуска $15,6 млрд.

По-рано този месец МВФ и Украйна се споразумяха на техническо ниво по набор от макроикономически и финансови политики, които ще бъдат подкрепени от новото 48-месечно споразумение на МВФ за разширено финансиране.

"Благодарен съм на МВФ и на неговия управляващ директор Кристалина Георгиева за одобряването на нова четиригодишна програма за подкрепа на Украйна на обща стойност 15,6 милиарда долара. Това е важна помощ в нашата борба срещу руската агресия. Заедно подкрепяме икономиката", написа в Туитър украинският президент Владимир Зеленски след съобщението.

I'm thankful to the IMF and @KGeorgieva for approving a new four-year support program for Ukraine for the total of $15.6 billion. It is an important help in our fight against Russian aggression. Together we support the economy. And we are moving forward to victory!