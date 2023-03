Киев: Русия взе Беларус за ядрен заложник

Русия взе Беларус за ядрен заложник, написа днес в Туитър Олексий Данилов /на снимката/, секретар на украинския Съвет по въпросите на националната сигурност, цитиран от Франс прес.

Данилов написа това, след като вчера руският президент Владимир Путин обяви, че Русия ще разположи тактически ядрени оръжия на територията на Беларус.

Москва и Минск се договориха за разполагане на ядрени оръжия в Беларус

Според украинския представител решението на руския лидер ще доведе до вътрешна дестабилизация на Беларус.

Решението на руския президент ще доведе до затвърждаване на негативното възприятие на Русия и Путин от беларуското общество, изтъкна Олексий Данилов в своята публикация.

putin’s statement about placing tactical nuclear weapons in Belarus – a step towards internal destabilization of the country – maximizes the level of negative perception and public rejection of russia and putin in Belarusian society. The kremlin took Belarus as a nuclear hostage.