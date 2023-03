Стивън Сегал ще обучава руски войници за фронта в Украйна

Американският актьор Стивън Сегал, който през 2016 г. се сдоби и с руско гражданство, е отворил клуб по айкидо в Москва, за да обучава руските войници на техники по самоотбрана, когато се озоват на фронта в Украйна.

Сегал, за когото е известно, че поддържа близки отношения с президента Путин, взе участие миналия уикенд в официалното откриване на клуба си, а събитието бе отразено от медиите в цяла Русия.

Путин награди с орден "Дружба" актьора Стивън Сегал

Пред агенция ТАСС Сегал обясни, че "развитието на айкидото е важно и трябва да прогресира с бързи темпове". Актьорът определи Путин като "един от най-големите световни лидери, ако не и най-големият в момента".

През февруари Путин удостои Сегал с Орден на Дружбата.

It’s been reported that russia has recruited Steven Seagal to teach martial arts to its soldiers.

Rumor has it that the Seagal-style running technique will be included in the training.

russian soldiers will now be able to run away from their positions with weird hand motions. pic.twitter.com/rEGr2xfwuf