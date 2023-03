Култов коментар направи бившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров за визитата на китайския президент Си Цзинпин в Москва и разговорите с руския му колега Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През.

"Императорът Си Цзинпин посети Пу Тин, губернатор на северната китайска провинция Руксия", това написа екслидерът на опозицията срещу Кремъл в личния профил в Тwitter.

Emperor Xi Jinping paid a royal visit to Pu Tin, regional governor of the northern Chinese province of Ruxia.