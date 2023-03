Украйна очаква от китайския президент да повлияе на Путин за край на войната

Украйна очаква китайският президент Си Цзинпин да използва влиянието си върху Владимир Путин, за да прекрати той войната. Това заяви говорителят на външното министерство в Киев Олег Николенко, съобщава БНР.

А секретарят на Националния съвет по сигурност и отбрана Олексий Данилов написа в Туитър, че формулата за успешното изпълнение на т.нар. китайски мирен план трябва да включва като първа и най-важна клауза капитулация или изтегляне на руските окупационни сили от украинска територия, с цел "възстановяване на суверенитета" и "териториалната цялост" на Украйна.

