Пробив в сигурността на Путин, охраната му се задейства

Посещението на руския президент Владимир Путин в украинския град Мариупол в неделя не мина по план, както по всяка вероятност е очаквал стопанинът на Кремъл.

Въпреки че организацията по визитата на руския държавен глава в Мариупол е била изпипана до последния детайл, за да се избегнат нежелани инциденти, до такива все пак се стигна.

Докато разговаряше с подбрана група жители на града, които го приветстваха пред камерите на руската национална телевизия, неизвестна жена започна да крещи против режима в Кремъл.

Всичко е лъжа! Всичко е шоу!, гласяха виковете ѝ.

Непредвиденото ѝ включване в "президентската програма" постави под тревога охраната на Путин, която веднага се зае с издирването на нарушителя.

Впоследствие било установено, че скандиранията дошли от балкона на един от близките апартаменти.

