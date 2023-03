Руският посланик в САЩ плаши с ядрена война

"Умишленото нападение срещу руски самолет в неутрално въздушно пространство би могло да се приеме като открито обявяване на война на най-голямата ядрена сила", това коментира пред ТАСС руският посланик в САЩ Анатолий Антонов.

"Един въоръжен конфликт между Русия и Съединените щати ще бъде коренно различен от прокси войната, която американците водят срещу нас в Украйна", предупреди той и попита: "Дали Капитолия е готова да изложи американските граждани и международната общност на риск от пълномащабна ядрена война?"

Посланикът обаче подчерта, че Москва не търси конфронтация.

Москва разглежда инцидента с американския дрон като првокация, каза руският посланик във Вашингтон

"Заканите на някои политици отиват далеч отвъд границите на здравия разум", каза той, коментирайки заплахите на американския сенатор Линдзи Греъм да сваля руските самолети, които се приближат до американски в международното въздушно пространство.

"US aircrafts shouldn’t be flying near the Russian border, imagine Washington’s reaction if a foreign military aircraft appeared near New York or San Francisco" - Russian Ambassador to US Anatoly Antonov on American drone that crashed in Black Sea. pic.twitter.com/2XWnLvse6K

Анатолий Антонов посочи, че руското министерство на отбраната е обяснило подробно причините и хода на действията на руските пилоти по време на инцидента над Черно море.

"Повтарям за тези, които не искат да погледнат обективно над ситуацията. Нашите изтребители не са влизали в контакт с американския дрон", каза той, коментирайки загубата на дрона MQ-9.

Той потвърди, че Русия е направила всичко възможно да предотврати подобен инцидент.

"Разбира се, за Пентагона е неудобно да загуби скъпо съоръжение. Но в този случай американските военни трябва да пренасочат обвиненията в проява на непрофесионализъм обратно към себе си", отбеляза още Антонов.

Откриха сваления US дрон на 900 метра дълбочина в Черно море

"Що се отнася до Линдзи Греъм, това далеч не е първият му опит да провокира опасна ескалация в отношенията между САЩ и Русия. Преди година той призова нашите граждани да извършат покушение срещу президента Владимир Путин. Наистина ли сенатор Греъм вярва, че пряк военен сблъсък с Русия е в интерес на избирателите, които са му поверили живота и прехраната си", отбеляза руският посланик.

Във вторник руски изтребител Су-27 удари витлото на американски дрон за наблюдение "Рийпър" и това стана причина той да се разбие в Черно море.

Съединените щати обвиниха Русия в "неуместно, безотговорно и опасно поведение" във връзка с вчерашния инцидент над Черно море.

„Нашият самолет извършваше рутинни операции в международното въздушно пространство, когато беше прихванат и ударен от руски самолет. Това доведе до катастрофа и пълна загуба на MQ-9“, каза Джеймс Хекър, генерал и командир от ВВС на САЩ, цитиран от 24 часа.

Според Европейското командване преди сблъсъка самолетите са излели гориво върху дрона.

A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ