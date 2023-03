"Русия тръгна към голям вътрешен конфликт", това заяви съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога - Михайло Подоляк.

Сътрудникът на държавния глава в Киев коментира в "Туитър" днешните взрив и пожар, които избухнаха в сградата на Федералната служба за сигурност (ФСС) в граничния с Украйна югозападен руски град Ростов на Дон.

Взрив и пожар избухнаха в сграда на руската ФСС

"Всяка една сграда на ФСС, която пламне или се взриви на територията на Руската федерация, показва, че в тази страна настъпва паника, властите губят контрол и страната вече тръгна към голям вътрешен конфликт", написа Подоляк в системата за микроблогове.

"Нашата страна няма нищо общо с днешния инцидент, но го наблюдаваме с радост", посочи още съветникът на президента на Украйна в "Туитър".

Any FSB building that burns or explodes in RF, particularly in Rostov region, clearly indicates that this is a manifestation of panic, weakening of power control and RF’s transition to a major internal conflict. Ukraine doesn’t interfere, but watches with pleasure...