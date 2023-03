Проруски лидер на Херсонска област: Черно море скоро ще стане вътрешно море на Русия

Проруският лидер на окупираната част на Херсонска област Владимир Салдо отправи ясна закана за разширяване на Русия в съседни страни.

"Азовско море вече се превърна във вътрешно море на Русия, а мисля, че скоро и Черно море ще се превърне в такова", обяви той.

Думите му са казани сериозно, макар идеята да изглежда неосъществима предвид резултатите в Украйна.

Руски изтребител се сблъска с американски дрон над Черно море

Прочувствената му реч бе разпространена в "Туитър" от съветника към Министерството на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко.

"Какво биха казали Турция, България, Румъния и Грузия по този въпрос", запита Геращенко.

През декември миналата година Салдо призова населението в окупираната Херсонска област да обменят парите си в рубли, защото "плащания в украинската национална валута гривна няма да се приемат от 1 януари 2023 г." Според него причината за това е обезценяването на гривнята заради икономическите проблеми на страната.

Два месеца по-рано Владимир Салдо призова цивилното население от областта да се евакуира заради "ежедневните ракетни атаки от страна на настъпващите украински сили". Той посъветва хората да се "спасят" в Русия, като отидат там за "отдих и обучение". За целта той е поиска помощ от Москва.

В тона му веднага влезе и руският вицепремиер Марат Хуснулин.

"Правителството взе решение да организира помощ за заминаването на жителите на Херсонска област към други региони на страната. Ще осигурим на всички безплатно настаняване и всичко необходимо", посочи Хуснулин.

