Украйна: Нямаме нищо общо с атаките срещу „Северен поток“

Високопоставен помощник на украинския президент Володимир Зеленски заяви днес, че Киев „няма нищо общо“ с миналогодишните атаки срещу тръбопроводите „Северен поток“ и няма информация какво се е случило, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Михайло Подоляк, съветник по политическите въпроси на Зеленски, направи изявлението за Ройтерс, след като в. „Ню Йорк таймс“ публикува материал, в който цитира длъжностни лица, че отговорност за взривяванията по тръбите носи проукраинска група.

Подоляк написа в Туитър, че „Украйна няма отношение към инцидента в Балтийско море и не разполага с информация за „проукраинска групировка“.

Although I enjoy collecting amusing conspiracy theories about government, I have to say: has nothing to do with the Baltic Sea mishap and has no information about "pro- sabotage groups". What happened to the Nord Stream pipelines? "They sank," as they say in RF itself...