8,5 години затвор за руски IT студент, осъдил войната в Украйна

Руски опозиционен активист, използвал социалните мрежи, за да осъди начина, по който се води войната в Украйна, беше осъден на осем и половина години затвор, след като московски съд го призна за виновен в разпространяване на фалшива информация за армията, предаде Ройтерс.

Дмитрий Иванов, който администрирал протестен канал в "Телеграм" за студенти на Московския държавен университет, отрече да е извършил нещо нередно. Иванов заяви пред съда, че не се отказва от своите думи, които според него отговарят на фактите.

В текста на присъдата, публикуван във "Фейсбук" от неговата адвокатка Мария Ейсмонт, пише, че Иванов ще излежи присъдата си в наказателна колония и също така ще му бъде забранено да администрира интернет сайтове или социални мрежи в продължение на четири години.

Малко след като изпрати десетки хиляди военни в Украйна през февруари миналата година, Русия прие широкообхватни военновременни закони за цензурата, които след това се използват за заглушаване на инакомислещи гласове в обществеността, посочва Ройтерс. Уронването на престижа на армията в момента се наказва с до пет години затвор, а умишленото разпространяване на фалшива информация може да бъде наказано с 15-годишна присъда.

Колко време е необходимо за разрушаване на култа към Путин в Сърбия?

На Иванов, който бе задържан през юни миналата година, бяха повдигнати обвинения, че е написал или преповторил в "Телеграм" редица твърдения за поведението на руската армия в Украйна, включително обвинения във военни престъпления.

Русия, която нарича инвазията в Украйна "специална военна операция", целяща да защити националната ѝ сигурност, отрича нейните сили да са извършили военни престъпления. Киев и западните му съюзници обвиняват Москва, че води непровокирана агресивна война, за да заграби територия в Украйна, отбелязва Ройтерс.

