Външният министър на Русия стана за смях

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров е руски дипломат, като от 2004 година е министър на външните работи предизвика смях със свое изказване във връзка с войната в Украйна.

Лавров присъства на международен икономически форум в Индия, когато опита да изкара Русия като жертва в конфликта с Украйна.

Лавров: Западът не вярва в никаква демокрация

Войната, която се опитваме да спрем, започна срещу нас, използвайки украинския народ, за да се навреди на Русия както в политически, така и в енергиен план, обясни руският дипломат, което предизвика оживление и смях сред аудиторията.

This is hilarious. And embarrassing. Russian Foreign Affairs Minister Lavrov says "the war we are trying to stop was launched against us" and the Indian audience - supposedly sympathetic - audibly laughs. Russian "diplomats" think that the lies they use to feed Putin's fantasies… https://t.co/TyUV8WvYQb pic.twitter.com/ue5I61ZvuO