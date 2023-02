Владимир Кличко се качи на "Леопард": Благодаря за котето, Германия!

Бившият световен шампион по бокс Владимир Кличко бе сред първите украинци, които имаха възможността да тестват германските танкове "Леопард", които Западът предостави на Киев във войната им с Руската федерация.

Кличко, заедно с други украински войници, беше в Германия, където мина курс по обучение как да управлява тежките машини.

Германия изпраща на Украйна още четири танка "Леопард"

Допреди година изобщо не съм си представял, че ще управлявам такова ,,коте'', заяви 46-годишният Кличко в една от социалните мрежи.

Той не пропусна да благодари на Германия и на останалия свят за помощта, която изпращат на Украйна, за да отблъснат руските войски.

Will on wheels. Thank you germany for this „cat“. #Ukraine #WeAreAllUkrainians #StandWithUkraine #FreeUkraine pic.twitter.com/bIOL4wcHfs